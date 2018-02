Un holandès publica un llibre de 383 pàgines amb defectes d'Espanya

Sobre la corrupció a Espanya, Vincent R. Werner l'atribueix a dues coses -"ningú assumeix responsabilitats i hi ha una enorme falta d'ètica"- i relaciona la manca d''ètica occidental' dels espanyols amb la frase de Bárcenas "No vaig a dir-li que tenia un compte a Suïssa quan no se sabia que tenia un compte a Suïssa, no? És de sentit comú". D'altra banda, deixa entreveure que -sense l'ajuda de la UE- l'Estat espanyol seguiria pràcticament en el franquisme i que, de fet, Espanya és una amenaça per l'estabilitat de la Unió Europea.

L'autor -que ha viscut a Barcelona una carrera d'èxits en càrrecs executius i de consultoria per a multinacionals com Apple o el banc holandès ABN Amro- comenta en una entrevista a 'El Confidencial' que "Espanya està molt pitjor del que pensen a l'estranger i ningú intenta canviar-ho. Això és el que jo vull comunicar. No ho dic des de l'odi. Al revés, jo estimo el país".Ell mateix va assistir a la manifestació espanyolista del passat 8 d'octubre a la capital catalana amb una bandera europea però -paradoxalment- critica (a la web de promoció del seu llibre) que només el 7% dels espanyols parli anglès de manera fluida o que el 50% no hagi acabat l'educació secundària. "Aquestes coses no són normals a la resta d'Europa. Com el 'top manta', com les targetes 'black', com els préstecs de bancs arruïnats per fitxar futbolistes", diu. I és que ell mateix ha viscut la frustració amb Espanya per "la burocràcia, la lentitud de tot, les cues, les esperes" mentre treballava en un projecte que finalment va cancel·lar-se.