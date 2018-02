Un peruano de Lima ...de lima, de limón, de martillo y de formón. ...de lima, de limón, de martillo y de formón.

20 de febrer de 2018, 21.50 h



#1 Aragoneses, qui ets tu per dir "sudaca" a ningú, si no saps quin dels 40 bolivians, colombians i sudamericans en general , clients tots de la taerna de putes on es prostituia la teva mare, és el teu pare? Respecta els altres si no vols que et recordin el teu origen.