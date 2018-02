La socialista Susana Diaz no pot justificar els 2.324 milions d'euros als comptes del Govern andalús

Així ho ha avançat el diari 'ABC', que també apunta que els fons sense justificar "s'arrosseguen des de 1987" per empreses que no retornen subvencions tot i no haver acreditat la realització dels serveis per les quals les rebien o pel fet que el govern andalús repartís més diner públic del que podia controlar. Es tracta d'ajudes cofinançades amb el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), dedicat a regions en depressió dins la Unió Europea.Com a conseqüència de la mala gestió dels socialistes, Andalusia -un dels territoris amb més atur a Espanya- va passar cinc anys sense cursos públics de formació. I és que la Conselleria de Treball acumula des de fa molts anys gastos pendents de justificació i la situació ni tan sols ha millorat des que la justícia espanyola comencés a investigar el cas dels ERE. En una interlocutòria de 2014 sobre el cas -arxivat més tard per la jutge María Núñez Bolaños- s'assegurava que el Govern andalús havia atorgat 950 milions en subvencions per a cursos entre 2008 i 2011 "sense justificar" encara a l'octubre de 2013.Com a solució a un problema que arriba fins a dia d'avui, Susana Díaz permet ara que ajuntaments i ens municipals puguin tornar a cobrar subvencions per a cursos de formació professional per a l'ocupació encara que no hagin justificat ajudes anteriors. D'altra banda, també s'ha sabut fa uns dies que el Govern andalús pagarà les defenses de la banqueta del cas dels ERE.