Un exjutge del Tribunal Constitucional relata amb detall l'èxit de la maniobra d'Anna Gabriel

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 20:00 h

Publica un organigrama de les possibilitats que té la cupaire de no ser extradida

Gerard Sesé @gerardsese | El professor de Dret Constitucional i exjutge del Tribunal Constitucional. Joaquín Uría, ha mostrat un mapa conceptual molt detallat de les possibilitats que té Anna Gabriel de no ser extradida i les possibilitats que tindria l'Estat espanyol d'aconseguir una detenció internacional de la cupaire. Clar i entenedor del que podria passar.

Joaquín Uría, qui va ser jutge al TC i que ja s'ha mostrat crític altres vegades amb la justícia espanyola i les seves institucions, explica que "el que fa Anna Gabriel és convertir una simple declaració judicial en un problema internacional" en referència al seu exili a Suïssa. A més, explica que "si el jutge Llarena vol imputar-la, haurà d'esperar més d'un any a què Suïssa l'extradeixi". Així, dóna per fet que la cupaire "demanarà asil i Suïssa" i llavors la justícia del país alpí "examinarà les actuacions contra el procés".

Segons l'organigrama, un cop Anna Gabriel declari a Suïssa poden passar dues coses: que accepti o no l'extradició. Com que serà que no, llavors s'obren moltes més possibilitats amb un procediment ordinari. Si Suïssa decideix extradir-la, hi ha recurs d'empara que pot tardar un any. Si no Espanya demana extradició, entra un nou i llarg camí de possibilitats: que s'accepti la resolució d'extradició o que no. En cas afirmatiu, també es pot recórrer. Si aquesta via es perdés, encara en quedarien dues més: un recurs d'alta instància només en casos importants. Tots els camins obren la porta a la no extradició de Gabriel a Espanya.



Lo que hace Anna Gabriel es convertir una mera declaración judicial en un problema internacional. Ahora, si el juez Llarena quiere imputarla tendrá que esperar más de un año a que Suiza la extradite . Pedirá asilo y Suiza examinará las actuaciones contra el procès. pic.twitter.com/pXC3iDeKHX — Joaquín Urias (@jpurias) 20 de febrer de 2018

