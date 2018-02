Espanya supera Egipte en condemnes a cantants

Última actualització Dimarts, 20 de febrer de 2018 20:30 h

L'estat espanyol per davant d'Egipte, que només n'ha castigat un

Gerard Sesé @gerardsese | L'Estat espanyol, amb la condemna feta pública avui pel Tribunal Suprem al raper Valtonyc per una cançó amb una dura crítica a la Corona i als Borbons, no només demostra que no hi ha llibertat d'expressió a l'Estat sinó que, a més, s'aproxima perillosament a països de clares mancances democràtiques i de drets fonamentals.

La Turquia d'Erdogan ja hi té la mà trencada en perseguir artistes i cantants, especialment els kurds. De fet, es calcula que al país otomà, segons informes internacionals, hi va haver més de 1.000 condemnes per insults a Erdogan o l'Estat turc el 2016.

Espanya supera Egipte

Espanya, país de la Unió Europea, camí a la dècada dels anys 20 del segle XXI, ja ha condemnat a dos cantants per les seves lletres. Avui s'ha conegut el cas del mallorquí Valtonyc, a 3 anys i mig de presó. I fa unes setmanes va ser Pablo Hasél, de Lleida, condemnat a dos anys per considerar que enaltia el terrorisme a les seves lletres. De moment, un més que a Egipte, que fa uns mesos va condemnar una cantant egípcia a dos anys de presó per menjar un plàtan en un videoclip.

