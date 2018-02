El Govern de la resistència republicana comença a agafar forma

Última actualització Dimecres, 21 de febrer de 2018 05:00 h

Junts per Catalunya i ERC llimen diferències i acorden una recepta efectiva i sòlida

ANÀLISI - @JoanSole_ | Sense pressa, però sense pausa. Les dues forces republicanes amb més vots i diputats comencen a desencallar la situació per tenir un Govern efectiu i sòlid on la figura de Puigdemont, símbol del Govern a l'exili, pugui exercir el càrrec. | Sense pressa, però sense pausa. Les dues forces republicanes amb més vots i diputats comencen a desencallar la situació per tenir un Govern efectiu i sòlid on la figura de Puigdemont, símbol del Govern a l'exili, pugui exercir el càrrec.

Sí, s'ha acabat el simbolisme. Si alguna cosa ha après el republicanisme és que davant no té un Estat disposat a dialogar. La judicialització de la consulta del 9-N, juntament amb la repressió i l'autoritarisme dels fets d'octubre del 2017, insten a les direccions de Junts per Catalunya i ERC a no només ser realistes, sinó també a quadrar una fórmula que recuperi la legitimitat de les institucions que el passat 28 d'octubre varen ser escapçades per l'executiu espanyol.

Segons ha pogut saber directe!cat, la recepta escollida per fer possible un govern efectiu i sòlid rau a mantenir la legitimitat i el poder de Puigdemont. Però com fer-ho amb el Gobierno i el Constitucional preparats per carregar-se la investidura? La clau de volta és en mans del rol no oficial, però sí decisional, que tindrà el president legítim.

Oficialment Carles Puigdemont no pot ser president. No pot constar en els diaris oficials per evitar qualsevol maniobra de l'Estat per impugnar, suspendre i/o anul·lar el retorn de qui va declarar la independència el 27 d'octubre. El que es vol és fer un Govern de la resistència republicana que no estigui lligat al marc jurídic i judicial de l'Estat espanyol. Un Govern a l'exili que gestiona el país amb un equip a la Generalitat.