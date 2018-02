La premsa espanyola carrega contra l'exili d'Anna Gabriel

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU SER CATALÀ I PARLAR EN CASTELLÀ ÉS SER IDIOTA I CATALÀ RENEGAT UN TRAÏDOR A CATALUNYA CARLES PUIGDEMONT NOMES DEMOSTRA SER UN PUTA EGOISTA MISERABLE NOMES PENSA AMB EL .. AMB LO QUE FA EL GOVERN ESPANYOL CONTRA CATALUNYA AMB EL 155 EL TINDRIA QUE DIMITIR JA ENTREGAR EL ACTA CARLES PUIGDEMONT NOMES DEMOSTRA SER UN PUTA EGOISTA MISERABLE NOMES PENSA AMB EL .. AMB LO QUE FA EL GOVERN ESPANYOL CONTRA CATALUNYA AMB EL 155 EL TINDRIA QUE DIMITIR JA ENTREGAR EL ACTA

21 de febrer de 2018, 10.29 h

Con molt bé va dir un Alcalde Andaluz LA JUSTICIA ESPAÑOLA ÉS UN CANCHONDEO . y tenia molta raó .



¿ Per què a Rajoy a la Justicia Española se li escapen sempre persones que volien detenir ?



AIXO ES UN FRACÁS Policial a tota regla ja que la Policia Española LA POLICIA NACIONAL O LA GUARDIA CIVIL tenian que impedir poguesin sortir de España i no u han fet .



A FUGIT ANNA GABRIEL ÉS UNA COVARDA SI ,Pero qui no faria con ella saben ... Llegir més