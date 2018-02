Així descriuen més de 700 km de viatge per visitar a Anna Gabriel

Última actualització Dimecres, 21 de febrer de 2018 09:30 h

Xevi Generó i Benet Salellas es troben a Ginebra amb l'exdiputada cupaire

Redacció | "Són les 5h del matí i sona el despertador. A diferència d'altres dies no el paro tres cops, no em relligo entre els llençols. Just el temps per una dutxa i agafar ràpidament el cotxe. Surto de l'Esquirol direcció Girona on m'espera en Benet. M'he perdut, estic al mig de camins de terra tot mirant el mòbil i buscant el punt de partida, la tecnologia m'ha jugat una mala passada, el GPS em porta finalment a lloc. Deixo el mòbil, no el tornaré a tenir fins a la tornada". Així descriu el 'cupaire' Xevi Generó una visita a Anna Gabriel al bloc Les cinc àligues blanques amb l'advocat i exdiputat de la CUP Benet Salellas.

L'article explica que fan sis hores de viatge i un cafè per visitar a Ginebra a l'exportaveu del grup parlamentari de la CUP Anna Gabriel. Més de 700 quilòmetres fets en cotxe i passant per Perpinyà, Montpellier, Avignon, Valence, Chambéry, Annecy i finalment la ciutat suïssa on es troba la cupaire.

Generó detalla al post que han compartit moltes experiències "però cap com aquesta". "L'exili no és dolç, és a voltes solitari i a voltes col·lectiu, és un viatge d'esperança i un retorn amarg. Un anar i venir de sentiments, de dubtes i de rellotges que corren massa quan estàs a prop o que giren molt lents quan marxes", descriu.



L'exili

Insisteix en què l'exili no es pot normalitzar: "L'exili és, sobretot, força de voluntat i rebel·lia, i també és amor a la vida, una vida que hem decidit que només val la pena viure-la lluitant". I recorda que "la repressió és tan gran que no podem regalar ni un sol dia de les nostres vides a un estat sense escrúpols i sense justícia".

Es pregunta també com estarà Gabriel i recorda que fa molts dies que no es veuen i aleshores: "Obrim la porta. És ella. Somriu, com sempre. Com sempre. I ens abracem".

L'article conclou assegurant que estaran al seu costat i com diria Gabriel "sense fissures".