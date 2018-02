Llarena busca, a la desesperada, una escletxa legal per acusar Puigdemont de rebel·lió

Cal recordar que el jutge Llarena va retirar les euroordres de detenció dictades el passat 3 de novembre per l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig abans que la justícia belga decidís si extradia o no el govern a l'exili. Va considerar que la causa formava part d'una "unitat jurídica inseparable" i amb tot, va evitar que la justícia espanyola fes el ridícul en la causa contra el Govern si la justícia belga refusava l'ordre.

Llarena busca una escletxa a través de la qual poder assenyalar Puigdemont. Per això, pretén argumentar la petició de lliurament de Puigdemont a Bèlgica partint d'una lectura "atenta" del Codi Penal belga on sí que estaria reflectit el delicte.

La idea, després de la traducció que, segons el diari, avalaria el delicte de rebel·lió, és demanar l'extradició quan hi hagi una interlocutòria de processament.

Segons publica El Confidencial, Llarena estaria buscant qualsevol bretxa legal dins el Codi Penal belga per poder atribuir el delicte de rebel·lió al president legítim i reactivar l'euroordre.

