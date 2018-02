La Policia i la Guàrdia Civil s'enfronten a Zoido per l'equiparació salarial

Des d'Interior, fonts de la Secretaria d'Estat de Seguretat han explicat a Europa Press que l'oferta de Nieto ha estat destinar 6.000 milions d'euros en els sis anys vinents. En la primera reunió de la taula de negociació el ministre Zoido va presentar un document que prometia "fins a 1.500 milions d'euros" a repartir en els propers tres exercicis. Els sindicats sempre van demanar 500 milions per any.

"Fi de les negociacions, ens aixequem de la taula i, a partir de matí, a denunciar en tots i cadascun dels fòrums que puguem que a aquest Govern no li interessen els policies i guàrdies civils. Que el Partit Popular mai ha apostat per nosaltres. Que l'única cosa que els importa és la foto amb el resultat del nostre treball. Les urnes jutjaran", asseguren.

En una circular, els quatre sindicats policials i les vuit associacions de l'Institut Armat han acusat al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, de mentir i de presentar-los una "oferta tramposa". Després d'hores de negociació amb el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, les organitzacions avisen que denunciaran "en tots els fòrums que al Govern no els interessa els policies i guàrdies civils".

