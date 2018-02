Un càrrec del Govern plantarà Felip VI al MWC

El rei ha perdut la legitimitat que n'esperàvem arran del seu discurs del "a por ellos" del 3 d'octubre. En conseqüència, com a Secretari @TIC del @govern de Catalunya, i en senyal de protesta, no assistiré a l'acte d'inauguració del MWC q ell presidirà. https://t.co/ApvS5E5n9c — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 20 de febrer de 2018

Jordi Puigneró ha anunciat a través de Twitter que no assistirà a la inauguració del Mobile World Congress (MWC) del 26 de febrer com a protesta per la presència del rei Felip VI, que presidirà l'acte.A través d'aquesta xarxa social, el secretari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del Govern de la Generalitat ha expressat: "El rei ha perdut la legitimitat que n'esperàvem arran del seu discurs del "a por ellos" del 3 d'octubre.En conseqüència, com a secretari TIC del Govern de Catalunya, i en senyal de protesta, no assistiré a l'acte d'inauguració del MWC que ell presidirà".