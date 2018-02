Aquests són els següents passos de Llarena amb Anna Gabriel a Suïssa

La secretària judicial del Tribunal Suprem ha aixecat aquest dimecres al matí una acta d'incompareixença de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, qui va anunciar aquest dimarts en una entrevista al diari suís Le Temps que es quedarà a Suïssa pels seus dubtes sobre la possibilitat de tenir un "judici just" a l'Estat.

A la cita no hi ha assistit tampoc la seva defensa, ni la Fiscalia, ni tampoc el jutge. Sí que hi ha anat l'Advocacia de l'Estat, que ha anunciat que s'afegirà a la petició que faci la Fiscalia, i els representants de l'acusació popular de Vox, que han demanat que s'obri ja el procediment per aconseguir la detenció de l'exdiputada de la CUP.

Un cop aixecada l'acta d'incompareixença, el jutge ha de decidir ara si activa per la via ràpida per demanar l'extradició de Gabriel, que implica convertir ja avui l'ordre de citació en ordre de detenció internacional i, un cop localitzada Gabriel, l'ordre d'extradició.

L'altra via és la via lenta, que implicaria esperar que s'acabi la instrucció del cas, i un cop hi hagi interlocutòria de processament, demanar aquesta extradició.