Mas, sobre la declaració d’independència: ''De vegades un argument s’infla''

Última actualització Dimecres, 21 de febrer de 2018 12:15 h

L’expresident explica que va dir al Suprem que “tots els actors” que van participar a l’episodi “sabien que no tenia recorregut real”

16 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat aquest dimecres, en una entrevista a Rac1, que la declaració d’independència que es va fer el 27 d’octubre va ser “purament simbòlica”, i ha assegurat que tots els dirigents i diputats independentistes que hi van participar eren conscients que no podria implementar-se.

Mas, a més, ha posat de manifest que, en aquest cas com en altres, “en el món de la política hi ha un component simbòlic i estètic, i moltes vegades un argument s’infla o s’exagera per quedar el millor possible”. “Això és un engany? Pot arribar a ser un engany. Ara, no jutgem col·lectivament a tothom. Destriem bé qui deia què, i veurem que alguns s’expressaven amb total sinceritat i eren assenyalats com a culpables de traïció”, ha afegit.



De la mateixa manera ha afirmat que “tots els actors que van votar a favor sabien que no tenia recorregut real; una altra cosa és que li donessin importància al seu simbolisme”. En aquest sentit, en escoltar la reflexió sobre que els polítics independentistes haurien “d’explicar què va passar i si es va enganyar a la gent”, Mas ha assegurat que està “totalment d’acord”.



Després del Suprem



Artur Mas ha fet aquestes declaracions a la ràdio un dia després d’haver passat pel Tribunal Suprem per a declarar com a investigat dins la causa de l’1-O. L’expresident ha explicat, precisament, que al jutge va relatar-li els fets de l’octubre de 2017 amb el mateix sentit i descrivint la declaració d’independència com un fet “purament simbòlic”. “Vaig descriure la realitat. Jo no renunciaré a res del que he fet ni del que penso. Ni un pas enrere, no em retractaré de res.



Però no exageraré res de manera innecessària. No pintaré una cosa que és d’una altra manera per quedar bé davant de no sé qui”, ha dit, tot afegint que en parlar de la declaració del 27 d’octubre “no es pot inflar una cosa com si hagués passat, i la prova que allò era així és que el Govern no s’havia reunit per prendre decisions després de la declaració”.

Més enllà del relat que va fer davant el jutge, Mas ha explicat que va acudir al Suprem “convençut que a la presó no aniria”. “Tenia el convenciment personal i la confirmació del meu advocat, que em deia clarament que en aquests sis últims casos, no només el meu, no s’havia demanat per part de la Fiscalia que se’ns imputessin”, ha dit. A més, l’expresident assegura que en ser preguntat davant el jutge va dir que en aquells dies i per l’1-O “es pot admetre el delicte de desobediència, perquè és evident que hi va ser”, però que “més enllà no hi ha tema; ni rebel·lió, ni sedició, ni conspiració, ni malversació, ni violència”.

La decisió de Puigdemont

Durant l’entrevista, Mas ha reconegut que no parla directament amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, des de principis de desembre, quan va viatjar a Brussel·les. Tot i això, ha dit que s’ha encarregat de fer-li arribar la seva visió de la situació actual i què considera que hauria de fer. Malgrat no voler revelar aquests termes, Mas ha admès que no li ha recomanat “exactament que faci un pas al costat” com el que va fer ell fa dos anys.



“Sé que hi ha determinades decisions que les ha de prendre només una persona quan és el president, i requereixen el temps que sigui, i han de ser des del convenciment. Jo confio que prendrà la millor decisió, pensant en el país, en Catalunya. I estic convençut d’això”, ha dit, tot assegurant que considera que Puigdemont “té tota la raó quan reclama poder ser investit president”. “Com et poden deixar presentar, ser elegit, tenir la majoria i que no et deixin ser investit?”, s’ha preguntat sorprès.



JxCAT i PDeCAT

Pel que fa a la relació entre JxCat i el PDeCAT, Artur Mas aposta per aprofundir en la coalició i mantenir l’actuació conjunta. “El PDeCAT és la columna vertebral de tot això. Va fer una renuncia important subsumint-se en un projecte que és la llista del president.



Però al costat, hi ha tota la resta de l’anatomia de la criatura. I això, el PDeCAT, també ho ha de saber llegir bé. La formula d’èxit és sumar la columna vertebral i la resta d’anatomia. I si se summa bé, naixerà un partit de centre ampli a Catalunya, sobiranista, que pot guanyar moltes eleccions”, ha vaticinat.

L'exili



Artur Mas ha defensat també les decisions de Carles Puigdemont i de l’exdiputada Anna Gabriel (CUP) de deixar Catalunya i marxar a Bèlgica i a Suïssa. D’una banda, considera que Puigdemont “és el president i sap que si posa els peus aquí va a la presó directe”.



“Ell havia de defensar i preservar la figura, i pot ajudar a internacionalitzar el procés des del cor de la política europea”, ha dit, tot afegint que en altres casos com el de Gabriel s’ha de tenir en compte que “són persones en un procés penal, i cal respectar les seves decisions perquè s’enfronten a situacions molt dures i cada persona té la seva situació personal, familiar i política”.

El cas Palau

Per últim, preguntat sobre si després de la sentència del cas Palau ell o algun dirigent de CDC hauria de demanar perdó, Artur Mas ha preferit limitar-se a defensar el que va decidir fer el partit en deixar enrere les sigles. “La manera que Convergència va trobar de demanar perdó va ser el que no ha fet ningú, dissoldre’s, desaparèixer. Quan algú arriba a la conclusió que ha de desaparèixer i transformar-se en una cosa nova, és que reconeix que les coses no han anat prou bé. Ara, també és cert que no només hi havia aquesta raó per fer-ho. Però va pesar”, ha conclòs.

Notícies relacionades