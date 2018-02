El TC tomba les intencions del Gobierno d'incloure la casella del castellà

Última actualització Dimecres, 21 de febrer de 2018 13:15 h

Tomba la intervenció del Ministerio en l'escolarització dels alumnes que vulguin estudiar en castellà a Catalunya

17 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El Gobierno frisava per introduir la casella del castellà per al pròxim curs aprofitant el 155. Però s'ha topat amb el Tribunal Constitucional.

La sentència del TC ha estat clara. Tomba la intervenció del Ministerio en l'escolarització dels alumnes que vulguin estudiar en castellà a Catalunya i subratlla que les competències executives corresponen a les autonomies.

Així, el TC ha estimat en part un recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra la Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa, coneguda com a LOMCE. La norma, aprovada ja el 2013, articulava un procediment d'"execució substitutòria" per part de l'Estat de l'obligació que tenen les comunitats autònomes amb règim de cooficialitat lingüística de garantir el dret dels alumnes a ser educades en ambdues llengües.





Malgrat tot, el TC declara nuls diversos preceptes de la llei Wert sobre l'ensenyament en castellà, però en un enunciat difícil. L'assumpte d'introduir una casella en els formularis de preinscripció escolar a Catalunya perquè els pares puguin triar la llengua vehicular dels seus fills, ha quedat en l'aire.

Notícies relacionades