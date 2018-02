S'arxiva la denuncia per assetjament policial a la seu de la CUP el 20-S

Per altra banda, la magistrada emmarca l'actuació policial, per ordres de la Fiscalia, “dins del seguiment que la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona venia realitzant en cerca d'activitats col·lectives i individuals relacionades amb el recolzament a la preparació i celebració del referèndum”, donant validesa a la interceptació de cartells, tot i no ser institució i per tant, no estar afectats per la prohibició del Tribunal Constitucional.

Des de la CUP volen fer constar que cap d'aquests elements és analitzat per part de la instructora com li pertocaria a un òrgan judicial davant d'una clara vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans i d'un partit polític. Cal recordar que el 20 de setembre, la seu nacional de la CUP va ser assetjada per part de desenes de cotxes de la Policia Nacional durant més de 7 hores, tallant la circulació del carrer, intentant accedir dins de la seu d'un partit polític sense ordre judicial i requisant material de campanya.

L'equip d'advocats de la CUP, a l'hora d'interposar la denuncia, va demanar diligències d'investigació consistents en què cités testimonis dels fets, per deixar constància del temps que els cossos policials havien estat davant la seu i que no constava en l'informe redactat per la policia d'aquell mateix dia. La jutgessa que instrueix el cas no ha acceptat aquestes diligències, relativitzant la duració temporal, tot i que exposa que dos agents de “la Policia van dur a terme tasques de vigilància de la seu des de les 8h del matí”.