[Vídeo] Méndez de Vigo admet el reconeixement internacional de la victòria de Puigdemont

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

21 de febrer de 2018, 17.01 h





Reconec que no és bo fiar-se de la INTUÏCIÓ.



Hi ha cares i tons de veu que -no ho puc evitar- em fan pensar injustament que els qui les tenen, han de ser forçosament pedófils inveterats.



He de corregir aquesta tendència. No és justa.



El Menda del Higo no se'm posa be, es un sentiment més fort que jo.