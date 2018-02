Colau adjudica ara les obres de Glòries a una empresa esquitxada pel 3%

Convergent no fanàtic ni molt menys ni molt menys

21 de febrer de 2018, 15.45 h



Quin 3% ? No em vingueu amb punyetes, el 3% NO HA EXISTIT MAI, ÉS UN INVENT, UNA CALÚMNIA DE MADRID. A CONVERGÈNCIA NO HI HA HAGUT MAI CORRUPCIÓ . QUI DIGUI EL CONTRARI MENTEIX. SEGUR QUE S'HO HAN INVENTAT ELS DESGRACIATS TRAIDORS D'ESQUERRA.