L'espanyolisme s'uneix al Congrés per mantenir els títols nobiliaris

21 de febrer de 2018, 17.20 h

Parlant de titols nobiliaris.



A Londres hi ha una plaça i parada de metro que es diu Elephant & Castle ( Elefant i Castell ), mirat aixi sembla un nom absurd que no lliga amb res, pero, ailás!!. Resulta que quan es va anunciar la visita de la Infanta de Castella a Londres, doncs la gent, que desconeixía el mot Infanta, el mes semblant per a ells era Elephant, i com es va correr la veu d'uns als altres, deien que havia arrivat l'Elephant and Castle, que es el que fonèticament mes els hi... Llegir més