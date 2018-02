Un exdiputat del PP repúdia la política de repressió del Gobierno contra Catalunya

Última actualització Dimecres, 21 de febrer de 2018 16:45 h

No entén que hi hagi presos polítics ni l'atac dels populars a l'escola catalana

5 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Redacció| "No seria més militant del Partit Popular si ho pogués ser. Viu de la no reflexió i els porta a ser un partit residual. I em sap greu". Així de contundent s'ha mostrat l'exdiputat del PP català (entre 1999 i 2010), Francesc Vendrell, pel que fa a les mesures empreses pel Gobierno de Mariano Rajoy en el cas català. Preguntat al programa radiofònic 'Versió RAC 1' sobre si tornaria a ser militant popular -va deixar l'escó per poder treballar a la Sindicatura de Greuges, que exigeix una neutralitat que va obligar-lo a abandonar la militància-, Vendrell ha confessat que no tornaria a formar part del partit.

Pel que fa a l'actualitat política a Catalunya, s'ha mostrat sorprès sobre la manera com s’està resolent un conflicte que considera polític i per la situació que viuen els presos polítics catalans -"no puc entendre com hi ha polítics empresonats. No hi veig ni perill de fuga ni reiteració. No té sentit. Potser hi ha un delicte, però ve d’un procés polític mal portat per tots"-; així com per la intenció de l'executiu espanyol d'acabar amb la immersió lingüística a l'escola catalana. "La polèmica de la llengua és falsa. El model català ha funcionat bé. No conec a cap nen ni cap adult que no sàpiga parlar en castellà", ha dit.

Vendrell va ser un dels ponents de l’Estatut del 2006 i ara titlla d'"error" el recurs que va presentar el govern espanyol d'aleshores al Tribunal Constitucional. També ha acceptat que va "rebre pressions de Madrid per ser més bel·ligerant contra l’Estatut" i -amb tot- ha apuntat a "Zapatero i Mas" com a autèntics artífex de les retallades al text.