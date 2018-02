[Vídeo] Elena de Borbó dona un cop de mà als independentistes per eixamplar la base social

Lena Madriz Madriz

21 de febrer de 2018, 16.41 h





REDACSION: LOS TOROS.

Los toros son los maridos de las vacas. A mi me gustan los toros. Los Toros me gustan porque corren para acá y para allá mientras unos chicos con el culo apretado por unos pantalones brillantes y marcando paquete, les corren o detras o delante.



Yo he ido mucho a los toros. He ido a los toros con papá, con mamá y con otros señores. He ido a los toros porque los toros no venian a mi, y si la montaña no va a Mahoma, a Mahoma no le queda otra...