Un professor espanyol de dret penal insinua que Llarena podria cometre un delicte tipificat al Codi Penal

Concretament, l'article 408: Omissió del deure d'impedir o perseguir delictes

Gerard Sesé @gerardsese | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha ordenat la detenció i posada a disposició judicial de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, després que aquesta no hagi comparegut a la citació que tenia aquest dimecres per declarar com a investigada en el procés contra els líders independentistes. El jutge dicta l’ordre de detenció a l’Estat, però encara no fa el pas d’emetre una ordre internacional com li demanava la Fiscalia, l’Advocat de l’Estat i també l’acusació popular de VOX, que volien que obrís ja la via d’una possible extradició.

El fet que Llarena no hagi emès l'ordre internacional (en aquest cas no és una euroordre perquè Suïssa no és membre de l'UE) i que, a més, la Fiscalia no hagi recorregut la decisió, han portat a l'advocat Gonzalo Boye, que també és professor de dret processal penal, a fer una interessant reflexió:

Segons Boye, el jutge Llarena sap perfectament on està Anna Gabriel i, per tant, es pregunta "per què dicta una ordre només en l'àmbit nacional espanyol?". Ell mateix es respon d'una manera molt contundent: "potser el problema és que no vol que 'la seva investigació' sigui contrastada amb cànons internacionals" donant per fet que el procés iniciat pel TS està ple d'irregularitats i de poca ètica judicial.

Boye recorda que no és la primera vegada que passa: "Al jutge Llarena sembla que l'incomoda l'ordenament belga, el danès i ara el suís", ja que va retirar l'euroordre a Puigdemont i no la va reactivar ni quan va anar a Copenhaguen.

Però va més enllà i considera que és l'entramat judicial espanyol sap que no se la pot jugar a l'exterior i per això diu: "si la Fiscalia no està conforme amb la resolució, l'hauria de recórrer. Si no ho fa, és que sí que ho està.

Està cometent Llarena un delicte?

Per acabar la seva reflexió, deixa entreveure que tant Llarena com la Fiscalia espanyola podrien estar cometent un delicte tipificat al Codi Penal espanyol, concretament l'article 408. "Han derogat ja l'article 408 del Codi Penal?" es pregunta. Aquest article és el que tipifica com a delicte d'omissió del deure d'impedir o perseguir delictes. Concretament, diu així: "El artículo 408 del Código Penal dispone que: "La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Si Llarena considera que Gabriel ha comès un delicte per a ser perseguida i demanar una ordre de detenció, també hauria d'emetre l'ordre internacional. Si no ho fa, es podria considerar que està ometent el seu deure de perseguir un delinqüent.



