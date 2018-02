'Fariña' lidera les vendes a Amazon tot i la censura de la justícia espanyola

Última actualització Dimecres, 21 de febrer de 2018 17:15 h

Una jutgessa l'ha segrestat cautelarment a petició d'un exalcalde del PP que hi apareix relacionat amb el narcotràfic

Redacció| Ha estat una de les notícies del dia. La justícia espanyola ha segrestat cautelarment el llibre 'Fariña' a petició de l'exalcalde popular d'O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, que hi apareix relacionat amb el narcotràfic a Galícia. El mes passat, Bea Gondar va demandar a l'autor de l'obra -el periodista Nacho Carretero- i l'editorial Libros del KO per vulneració del dret a l'honor.

Però la mesura cautelar decretada avui per la jutgessa Alejandra Pontana -que prohibeix la impressió i comercialització de nous exemplars de 'Fariña'- ha aconseguit precisament l'efecte contrari del que buscava Bea Gondar: el llibre és número u entre els més venuts a la plataforma online Amazon després de la gran polèmica que ha creat a mitjans i xarxes socials.Pontana ha defensat el segrest de la publicació fins que surti la sentència de la demanda de Bea Gondar a Carretero i l'editorial; ja que -diu- si acaba essent favorable a aquest no tindria sentit haver seguit produint el dany moral que denuncia durant el procés judicial. Segons ella, el contingut del llibre i les imprecisions que ha denunciat l'exalcalde del PP són suficients per atendre la seva petició.En canvi, no ha atès la voluntat de Bea Gondar d'aturar també la sèrie de televisió que prepara Antena3 basada en el llibre de Nacho Carretero; afirmant que tant la data en que s'emetrà com el guió són incerts. A més, pel segrest cautelar de la publicació, ha decretat que l'exbatlle ha de dipositar una fiança de 10.000 euros per respondre dels possibles danys i perjudicis que la mesura cautelar pugui significar per als demandants si la sentència del cas li acaba sent desfavorable.