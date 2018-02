Crònica Global hi torna: mitges veritats per victimitzar una unionista i criminalitzar l'independentisme

Què explica Crónica Global?

Plaça de la Vila de Viladecans, un ampli espectre de republicans es reuneixen per fer un acte en favor de la llibertat dels presos polítics que l'Estat espanyol manté com a ostatges. El diari ultranacionalista espanyol Crónica Global, una sucursal de El Español, dirigit per Pedro J. Ramírez, que un cop al mes visita la redacció a Barcelona per passar files, va explicar que un home havia agredit físicament a una noia pel fet de retirar un cartell a favor de la República Catalana. Però van obviar una part important...

Què va passar realment?

Diferents testimonis directes que estaven a la plaça de la Vila de Viladecans en el moment dels fets han explicat a directe!cat que la dona va començar a arrencar els cartells en ple acte, un fet que ja és provocador de per si i que buscava clarament la confrontació. De bones maneres es va convidar a la noia a desistir sense èxit. Llavors, un home d'avançada edat va increpar la dona i aquesta (i això és el que no explica Crónica Global) li va clavar una plantofada a la cara amb la mà oberta. La unionista, per tant, no només provocava arrencant els cartells durant un acte independentista sinó que va agredir primer. Malauradament, la reacció de l'home va ser tornar-s'hi agredint-la també.

La dona es va estirar a terra queixant-se de dolor (alguns assistents afirmen que exageradament) i que tots els allà presents van voler ajudar-la i que la unionista la va refusar tota demanant que s'avisés a la policia i a l'ambulància. Així es va fer, la policia va acompanyar a la dona a un banc on s'hi va estirar queixant-se de l'orella fins que va venir l'ambulància.

L'independentisme se sent perseguit a Viladecans

Totes les formacions independentistes allà presents, Òmnium, ANC, PDeCAT, ERC, CUP i el CDR de la vila coincideixen en condemnar tot tipus de provocació i agressió, tant verbal com física. Des del PDeCAT i ANC, a més, puntualitzen: volen remarcar que els fets no van ser com la dona explicava. Fins i tot, algunes d'aquestes fonts asseguren que la Policia Local està al servei de Ciudadanos, ja que la majoria dels agents comparteixen la ideologia d'aquest partit. Els responsables de premsa de l'Ajuntament, però, han defensat l'actuació policial i han explicat que "ara ja és un tema dels Mossos" i que seran els encarregats de seguir les investigacions i no pas la Urbana en el cas que "hi hagi denuncia".

La brigada municipal arrenca els cartells a favor de la llibertat dels presos polítics

Segons les mateixes fonts, la brigada municipal de neteja "té molta pressa per treure algunes coses i molta mandra per algunes d'altres" i posen d'exemple que hi ha pintades filonazis o anarquistes per la ciutat que encara no s'han netejat des de fa temps. També expliquen que sobre els llacets grocs "els esborren, sobretot, d'allà on els fa més mal: on passa molta gent".

Però no és un fet nou, diuen. Durant la campanya de l'1-O alguns cops van ser perseguits quan anaven a enganxar cartells "identificant persones" i que, a vegades, encartellaven i "l'endemà estava tot net".