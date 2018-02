[Vídeo] La caverna més masclista descarrega la seva ràbia contra el nou look d'Anna Gabriel

Esto dice Carlos Herrera de Anna Gabriel, recordad que es uno de los periodistas que más millones de euros se ha llevado del gremio sin recordar que hace nada chupaba de RTVE: pic.twitter.com/H0qwRsbO7j — Bernat Castro (@Berlustinho) 21 de febrer de 2018 "El que fa és abandonar el lletgisme, posar-se desodorant, vestir-se una miqueta de Chanel [...] És tan pija que sembla Rita Maestre. Ara que, en el fons, quan la mona es vesteix de seda mona es queda, eh!", ha dit aquest matí a la ràdio de la Conferència Episcopal espanyola. Fins el novembre passat, Herrera encara cobrava un sou de la televisió pública espanyola, fins que TVE va cancel·lar el seu programa pels pèssims nivells d'audiència.

Esto lo publica La Razón.

Qué vergüenza. pic.twitter.com/fXfHSJ9Zaa — Lara Hermoso (@lhermoso_) 21 de febrer de 2018



Però l'odi de la caverna mediàtica cap a Anna Gabriel no és nou i fa anys, sobretot quan era a primera línia política, que rep atacs indiscriminats de la premsa espanyola més casposa. Aquí un recull.



1- Perquè l'Espanya casposa i ultra-nacionalista li té jurada. Ho han demostrat diferents vegades, aquí un recull que es queda curt. Hi ha odi contra ella per independentista i anti-capitalista. La presó era bastant segura. pic.twitter.com/c3kUcuBH6e — Gerard Sesé (@gerardsese) 20 de febrer de 2018

D'altra banda, el columnista Pedro Narváez ha escrit a 'La Razón' com de sorprès està de veure "Anna Gabriel aparèixer com en el capítol final de Betty la lletja, en el qual la protagonista es treia les ulleres i el corrector dental perquè l'aneguet lleig es convertís en cigne". Ha usat exactament la mateixa expressió que el locutor de la COPE, escrivint: "El tall del cop de destral borroka ha estat suavitzat per una cabellera harmònica que descobreix un rostre que fins ara apareixia maltractat per aquest autodestructiu tall. El lletgisme com una de les belles arts de la política". S'ha queixat, a més, que la CUP pugui titllar el seu escrit de masclista i ha rematat dient que "he de demanar disculpes perquè la trajectòria política, l'intel·lecte i els motius de la tocata i fuga d'Anna Gabriel m'interessen poc, tirant a res. Em sembla una mena de pelleringa".