El diari que va anunciar l'exili de Gabriel afirma que la Justícia suïssa mai cediria a l'espanyola

Premsa germanòfona al país compara Espanya i Turquia arran de la situació de la cupaire

Redacció| "Suïssa no expulsarà l'independentista catalana Anna Gabriel". Així titula avui el diari suís que va informar sobre l'exili de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, al país helvètic. Le Temps ha insistit en el fet que Gabriel no es veuria afectada si el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, dictés una ordre de detenció internacional contra ella; justament com va assegurar ahir mateix el govern suís.

De fet, el diari -assentat a Ginebra- cita el portaveu de l'oficina federal de Justícia, Folco Galli, quan parla sobre el fet que el sistema judicial suís no accedirà a cap possible petició des de l'Estat espanyol pel fet que les acusacions contra Gabriel són per delictes "de naturalesa política". "Es tracta segons sembla d'un delicte polític. Segons el nostre Codi Penal i la Convenció Europea de Drets de l'Home, una petició d'extradició o tota forma d'ajuda judicial no es pot acordar per aquests motius", diu Galli.