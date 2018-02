Junqueras, a la BBC: formar Govern ''és una necessitat''

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 09:30 h

El dirigent d'ERC assegura que "hi ha vida més enllà de Puigdemont"

Redacció | El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit en una entrevista a la BBC que "hi ha vida més enllà de Puigdemont".

L'entrevista ha estat com no podria ser d'una altra manera: per escrit. Junqueras s'ha mostrat convençut que es podrà formar govern a Catalunya en els pròxims dies. "S'arribarà a un acord per formar govern, i aviat. És una necessitat", ha dit.

L'exvicepresident ha assegurat que la prioritat és "implementar els resultats del 21-D" i per fer-ho "cal restituir el govern en un escenari molt complex".

Així mateix, ha argumentat també que "si l'actitud de l'Estat és de càstig i venjança, la presó podria durar molt temps". "Hi ha un fiscal de l'Estat escollit pel govern del PP que exigeix presó. I els jutges l'atorguen. Això són fets objectius", ha denunciat el dirigent d'ERC.

Junqueras ha afirmat que "la presó és dura" i ha denunciat que l'han empresonat "sense haver estat condemnat i sent diputat electe". D'aquesta manera, s'ha mostrat "sorprès" per haver estat empresonat quan sempre s'ha expressat "de manera democràtica i pacífica".

