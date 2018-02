Amnistia Internacional denuncia la manca de llibertat d'expressió a Espanya

A més, es critica que es continuïn tancant investigacions sobre crims comesos durant la guerra civil i el franquisme, com ara desaparicions i tortures, emparant-se en la llei d'amnistia i es recorda que el febrer del 2017, Mèxic va convertir-se en el segon país que investiga crims durant la dictadura franquista arran del cas dels nadons robats.

Per a Amnistia, les autoritats espanyoles "continuen fracassant" en la presa de mesures per localitzar i identificar les restes de les víctimes de desaparicions forçoses i execucions extrajudicials, "deixant a les famílies i les organitzacions fent processos d'exhumació sense suport estatal".

També s'avisa de mesures adoptades fent ús de l'anomenada 'llei mordassa'. En aquest sentit recorda que "sancions administratives van continuar sent imposades a activistes dels drets humans i a periodistes sobre la base de la Llei de Seguretat Ciutadana".

D'altra banda, Amnistia Internacional també denúncia les condemnes a tuitaires acusats d'enaltiment del terrorisme que, segons l'organització "encaixaven com a formes d'expressió d'acord amb les normes internacionals de drets humans".

A més, el text constata que els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural són, des de l'octubre, en presó preventiva, acusats de delictes de sedició i rebel·lió "per segons el jutge oposar-se a una operació policial". Sobre l'1-O apunta que "les forces espanyoles van fer un ús innecessari i desproporcionat de la violència, ferint centenars de persones" que s'estaven resistint de forma "pacífica". En aquest punt destaca que els policies van disparar bales de goma "ferint greument" a Roger Español i "causant-li la pèrdua d'un ull".

L'organització destaca en el capítol sobre Espanya que els drets de llibertat d'expressió i de reunió pacífica de manifestants en suport de la independència han estat "limitats de forma desproporcionada". Cita com a exemple la prohibició, per part de tribunals a Madrid o Vitòria, de concentracions de suport al referèndum o que Castelldefels prohibís qualsevol acte relacionat amb la cita electoral.

