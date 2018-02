Pérez de los Cobos sosté que el pla de Trapero per l'1-O ''era una estafa''

Eleccions ja! Espanya és una dictadura Espanya és una dictadura

22 de febrer de 2018, 11.25 h

ERC renuncia als seus ideals per tal que els seus liders no vaigin a la presó.

Així ho manifesten els seus liders tant en públic com en privat com davant dels jutges.

JxCat renuncia al retorn de Puigdemont al Parlament per ser investit.

PDeCat de la ma de Pascal diu que cal un govern dints de la legalitat



Per això no calia anar al 21-D, ni calia anar a l'exili.



En canvi la CUP diu les coses pel seu nom, no s'amaga ni te por de la veritat.

És la única força política digna.



Calen eleccions ja!