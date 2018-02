Descobreixen el perfil fals del coronel de la Guardia Civil que investiga el procés

Segons informa Público, el cap de la policia judicial de la Guardia Civil utilitza l'usuari fals Tácito ( @nmaquiavelo1984 ) per carregar contra líders independentistes. Tanmateix critica periodistes, les actuacions dels mossos i de partits com ERC o la CUP.Aquesta revelació qüestiona la seva feina en la policia judicial com a responsable dels informes que sustenten les causes que instrueix el jutjat 13 de Barcelona, l'Audiència Nacional i el tribunal Suprem contra el procés.