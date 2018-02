Iceta s'inventa que s'ha reunit amb els familiars dels presos polítics

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 12:15 h

El dirigent socialista assegura haver contactat amb "parelles i fills" dels líders independentistes i aquests ho neguen

Redacció | "M'he vist amb familiars dels presos però no he cridat a la premsa", ha assegurat el secretari del PSC, Miquel Iceta, aquest dijous al matí. Unes afirmacions que els mateixos familiars dels empresonats han desmentit poques hores després, deixant en evidència al socialista.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat a El Món a Rac 1 que s'ha reunit amb familiars dels polítics i líders independentistes empresonats però ha rebutjat l'"exhibicionisme" que practiquen altres que ho han fet. Ho ha dit en ser preguntat per la rebuda que ahir va organitzar l'Ajuntament de Barcelona als familiars. Ha afegit que, si no es fan la foto amb ells, és "pel respecte" que els hi tenen.



Iceta ha afegit que també s'ha trobat amb advocats d'aquests presos, així com "amb parelles i fills" d'aquests, en algunes ocasions en viatges a Madrid de manera casual. "Estem fent algunes coses més útils de les que es fan públicament amb aquesta voluntat d'exhibicionisme", ha defensat, al mateix temps que ha dit que ell no entén la política "com un àlbum de fotografies".



Els familiars ho desmenteixen

Els familiars dels presos polítics han desmentit les paraules del líder socialista a Catalunya i asseguren que "no s'ha posat en contacte amb cap familiar, ni amb cap advocat ni tampoc amb els consellers que van sortir de la presó".



Ho ha dit Diana Riba, portaveu de l'Associació Catalana pels Drets Civils a Rac1. "No s'ha posat en contacte amb cap dels familiars dels 10 que han estat a la presó", ha dit Riba, que ha afegit que "sí que hi ha hagut un familiar de l'associació que es va posar en contacte amb Miquel Iceta i van parlar un moment. Però va ser aquest familiar que li va trucar".

D'altra banda, ha aprofitat per demanar públicament una reunió amb Iceta: "volem aprofitar per seguir mantenint contacte amb ell i seguir establint ponts perquè l'Associació vol començar a resoldre la si tuació en la qual ens trobem".

Acostament dels presos a Catalunya



D'altra banda, Iceta s'ha mostrat a favor de l'acostament dels presos a presons catalanes perquè és "un tema d'humanitat" però ha justificat el vot en contra de la seva formació en la moció que així ho demanava a Barcelona perquè "no hi havia una menció explícita al respecte a les decisions judicials i la separació de poders". I ha explicat que els hi va dir als familiars que no podíem votar a favor "d'una campanya que vol deslegitimar una decisió judicial", ha dit.





