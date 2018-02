Ballesteros pretén solucionar els problemes d'incivisme a Tarragona amb detectius privats

La regidora Begoña Floria ha insistit que la intenció no és “la persecució” dels ciutadans, però ha lamentat que les conductes incíviques es continuen produint malgrat les campanyes de conscienciació engegades. La iniciativa, segons ha avançat Floria, serà “contundent” i es perfilarà en una taula tècnica integrada pels serveis de neteja i Guàrdia Urbana.En aquest sentit, Tarragona gasta anualment prop d’un milió d’euros per netejar la brutícia que generen ciutadans incívics. Només l’any passat, l’Ajuntament va obrir 104 expedients a ciutadans i comerços reincidents -amb multes de 100 euros cadascun-.És el resultat d’inspeccionar més de 10.000 bosses d’escombraries dipositades fora dels contenidors.

