Els populars consideren que la política educativa de la Generalitat Valenciana intenta crear "un sentiment de menyspreu al castellà".

Redacció | El PP ha iniciat una campanya de mobilització d'alcaldes, portaveus i responsables d'Educació a la demarcació de València "per a frenar les intencions del govern valencià d'implantar el nacionalisme lingüístic".

La diputada del PP a les Corts Valencianes Beatriz Gascó mostra un mapa dels Països Catalans per il·lustrar el que considera adoctrinament al sistema educatiu valencià © José Soler Comparteix Tweet

Segons que ha comunicat la formació a través d'una nota de premsa, l'acord s'ha produït durant una reunió mantinguda entre la secretària d'Educació del PP valencià, Beatriz Gascó i la vicesecretària i representant de la gestora del PP a València, María José Català, amb més mig centenar de membres del partit en els diferents municipis de la demarcació, en una estratègia que el partit seguirà també a Castelló i Alacant.



Els populars consideren greu que el PSPV-PSOE no hagi defensat "el compliment de la llei a Catalunya", perquè l'aplicació de l'article 155 "només pretén que es compleixi la legalitat i que es retorni a les famílies el dret a decidir l'educació que volen per als seus fills".

Durant la reunió han explicat que aquesta iniciativa pretén "acabar amb la imposició lingüística a les aules ja que sota aquest pretext s'intenta crear entre els joves i la societat valenciana un sentiment de menyspreu al castellà".

Així mateix, han assenyalat que la nova llei valenciana no representa el sentir de la comunitat educativa i "els margina. No és lliure, voluntària ni oberta perquè només representa una minoria nacionalista davant l'alarmant seguidisme del PSPV. Estem en contra de l'engany a la gent i de l'adoctrinament catalanista ".

Centres d'ideologització catalanista

En aquest sentit, el PP plantejat una ronda de trobades pels diferents municipis i alhora ha anunciat que presentarà una bateria d'iniciatives perquè la Generalitat Valenciana actuï i no utilitzi les escoles com "eines d'enginyeria ideològica" així com per evitar que Compromís "converteixi les nostres escoles en centres d'ideologització catalanistes".

Així, el PP ha avançat que mantindrà trobades amb la comunitat educativa, reunions a les comarques i nomenarà responsables en cada zona perquè serveixin de llançadora amb les associacions de pares amb l'objectiu de conèixer de primera mà la situació i centralitzar les queixes, unes denúncies que posarà en coneixement de les institucions pertinents per "posar fi a la manipulació dels nostres fills".

En opinió dels populars, els socialistes valencians són "responsables de la intolerant situació que s'està vivint" i recorden que el TSJ valencià va suspendre el primer decret plurilingüe i que "el segon el varen retirar perquè eren conscients que era inconstitucional". En relació a la nova llei aprovada la setmana passada, han assenyalat que té els mateixos fonaments jurídics que les dues anteriors, de manera que "els augurem el mateix final".

