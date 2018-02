[Àudio] Un escriptor holandès descol·loca Onda Cero quan descriu les misèries d'Espanya en directe

Ara fa un parell de dies, us explicàvem que l'holandès Vincent R. Werner publicava el llibre “It is not what it is. The real (S)pain of Europe”, on dedica 383 pàgines a descriure tot allò que no funciona a Espanya: entre altres coses, segons ell, als espanyols els falta informació sobre el que passa al seu voltant, la seva ètica no està a l'altura de l'ètica occidental, ningú assumeix responsabilitats i els serveis que ofereixen les empreses i administracions públiques són un autèntic desastre.