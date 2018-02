Anna Gabriel: ''Sé que ja no podré tornar''

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 14:30 h

L'exdiputada de la CUP assegura que es tracta d'un "gir a la meva vida"

Redacció | "Sé que ja no podré tornar". Així s'ha expressat la cupaire Anna Gabriel en una entrevista a Tribune de Genève on ha dit que continuarà lluitant per la independència de Catalunya des de Ginebra. "És un gran gir a la meva vida".

"També continuaré lluitant per la independència de Catalunya i pels drets humans en general", avança Gabriel.



Una entrevista que he tingut lloc just després que el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena dictés una ordre de detenció nacional. L'exdiputada cupaire ha comentat que ara no fa plans a "curt termini", tot esperant les decisions de la justícia de l'Estat.

"Encara més quan jo no he fet res contra la llei. He defensat el referèndum sobre la independència, efectivament, en intervencions parlamentàries i entrevistes, però mai he recorregut a la violència", ha esmentat Gabriel.

També ha recordat que tant el Gobierno com els mitjans de la caverna ja l'han "condemnada".

