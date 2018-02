Tatxo Benet vol exposar l'obra censurada a Madrid on hi havia les obres de Sixena al Museu de Lleida

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 16:30 h

El Museu de Lleida ha acollit positivament la proposta

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| L'empresari lleidatà Tatxo Benet, soci de Mediapro, ha expressat la seva voluntat d'exposar al Museu de Lleida l'obra 'Presos polítics a l’Espanya contemporània' de Santiago Sierra, censurada a ARCO Madrid.

L'obra ‘Presos polítics a l’Espanya contemporània’ de Santiago Sierra, que ha estat retirada de la fira ARCO a petició d’Ifema © Hela Alvear Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Arco, presos polítics, Sixena, Tatxo Benet

Així ho ha assegurat a TV3. Benet ha explicat que li va "afectar molt" el trasllat de les 44 peces del Museu de Lleida a Sixena i que voldria omplir aquest lloc buit. L'ACN ha pogut saber que el Museu de Lleida ha acollit positivament aquesta proposta i que es treballarà per dur-la a terme. Paral·lelament, la Diputació de Lleida també ha ofert l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) per exposar l'obra i així li han ofert a l'equip de Tatxo Benet. L'obra recollia els rostres pixelats d'Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, entre d'altres per denunciar l'existència de "presos polítics" a l'Estat. Benet la va adquirir per gairebé 80.000 euros abans de ser retirada.



Es tracta d'un treball de l'artista Santiago Sierra que s'havia d'obrir al públic a partir d'aquest dimecres fins el 25 de febrer a l'estand de la galeria Helga de Alvear, però Ifema va demanar retirar-la. L'obra també inclou altres casos, 24 en total, com els joves d'Alsasua, els titellaires de Madrid empresonats el 2016 directius d'Egin o simpatititzants del 15-M que van participar en piquets informatius de la vaga general del 29-M del 2012, acompanyats d'una breu llegenda que explica cada cas, que tot i que no en publica la identitat, són fàcilment identificables. Tatxo Benet també hauria ofert l'exposició de l'obra censurada al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).



Una sèrie de cinc fotografies de l'artista alemany Thomas Ruff ha substituït a "Presos polítics", amb imatges de màquines de la indústria alemanya. Es ven per separat per un preu de 30.000 euros cadascuna.

Notícies relacionades