Dos regidors de la CUP Tarragona han estat acusats d'un delicte de desordre públic pels fets del 3-0

Ridícul estratosfèric Portem 2 mesos sense República i amb Republicans a la presó mentre liders Republicans es desdiuen dels seus ideals Portem 2 mesos sense República i amb Republicans a la presó mentre liders Republicans es desdiuen dels seus ideals

22 de febrer de 2018, 16.50 h

La CUP passa a ser l'enemic públic N°1 a abatre.

Caldrà associar-lo a terrorisme, borrokisme, etc...

Paciència, que els que varem desafiar la policia i cos militar de la Guàrdia Civil també podrem desafiar els líders "republicans" traïdors.

Que els arbres no ens amaguin el bosc.

Paciència i No Violència

Visca la República Catalana!