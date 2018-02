L'exèrcit espanyol posa en òrbita un satèl·lit que li permetrà espiar i reforçar ''la defensa nacional''

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 18:00 h

Amb 3 anys de retard, té un sistema radar que permet fet fotografies de també de nit

Gerard Sesé @gerardsese | L'Estat espanyol no escatima en despesa militar i acaba de posar en òrbita un satèl·lit d'ús eminentment militar que li permetrà espiar i, tal com així s'ha presentat, "reforçar la defensa nacional". S'ha llançat amb èxit a l'espai la matinada d'aquest dijous. L'aparell militar porta per nom "Paz" un oxímoron que l'argot militar espanyol ja ens hi té acostumats.

El satèl·lit Paz ha començat a orbitar amb èxit aquest dijous a la matinada des de la base militar de Vandenberg (Califòrnia, EUA) per l'empresa americana Space X després de 5 intents fallits i més de tres anys de retard.



L'objectiu de l'aparell és que els estaments militars espanyols ja no depenguin d'altres països per a poder espiar, és a dir, primera vegada podrà obtenir informació territorial i geogràfica mundial de forma autònoma amb un sistema radar capaç d'obtenir fins a cent imatges diàries de la superfície terrestre, amb una resolució de fins a un metre tant de dia com de nit.





