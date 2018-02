Primera carta a Suïssa, de David Fernàndez: ''no ens deixeu sols amb la inquisició''

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 18:30 h

També l'escriu amb ell l'exdiputat de la CUP, el jurista August Gil Matamala

Redacció| "La por és una tecnologia del poder. L’excepció és una tecnologia de govern. I totes dues convergeixen avui per vulnerar i violentar la voluntat democràtica majoritària de la societat catalana". Així comença la carta del periodista, activista social i exdiputat de la CUP, David Fernàndez, i el jurista i expresident de l'Associació Europea d’Advocats Demòcrates, August Gil Matamala, a Anna Gabriel, exiliada a Suïssa per la persecució judicial de l'Estat als líders independentistes. Sota el títol "Inquisition Reloaded (primera carta a Suïssa)", ambdós asseguren escriure aquest "article que es publicarà a diversos mitjans internacionals" per contextualitzar i denunciar la situació actual a Catalunya.

"Corrandes d’exili, cadires buides i buits de l’ànima, no sabem quan podrà tornar. Per fer que torni, caldrà primer derrotar tota excepció. No volem cap més pres ni cap més exiliat: ni un més. Per això ahir, malgrat tot, Anna Gabriel no va faltar a la cita puntual amb la llibertat: per això no va comparèixer davant el tribunal d’excepció que la persegueix. No ens deixeu sols amb la inquisició", acaba la carta.

El publiquen a 'La Directa', on asseguren haver-se assabentat de la decisió de Gabriel "abans d'ahir" i on avalen les seves raons. D'altra banda, carreguen contra l'acusació per rebel·lió i sedició que li atribueix la justícia espanyola "en un estrany cop d’estat que en comptes de segrestar urnes, les posa". I recorden els catalans com Pau Casals, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana que també van refugiar-se a Suïssa durant èpoques on -com avui- eren habituals paraules com "repressió, presó, exili".En aquest sentit, carreguen contra "la persecució ideològica i la condició política dels presoners, en una renovada inquisició postmoderna que expedeix xantatges inacceptables"; referint-se també a la persecució judicial a la que es veuen sotmesos els líders sobiranistes. "Acte de fe maccarthista: o renúncies i abjures o a la foguera repressiva".També tenen paraules de record pel referèndum d'autodeterminació de l'1-O que, diuen, "no van poder aturar" ni amb el "terrible crit de 'a por ellos!', de matriu persecutòria i ratificació borbònica". "Ens imposen per vies judicials autoritàries el que ja saben que són incapaços de guanyar per vies democràtiques", afegeixen per després reivindicar la victòria independentista a les eleccions del 21-D. "Cada cop que es posen urnes –que és l’únic que reclamem– l’independentisme torna a guanyar".Per acabar, hi ha crítiques a l'"autoritarisme de l'Estat" i el 155 com a "venjança i càstig". En aquest sentit, repassen la història de d'"anomalies democràtiques comesses per l'Estat a Catalunya". "Des de 2010 ens regim per una llei que no vam votar del tot", afegeixen per afirmar que "qualsevol marxaria d’un espai on el maltracten, on li tomben les lleis que aprova i on s’empresona els seus càrrecs electes". També hi ha paraules per les fakenews i els intents de criminalitzar el moviment independentista i una reivindicació a la memòria històrica.