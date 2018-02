Un fundador de SCC diu que el Gobierno ha finançat directament manifestacions unionistes

Última actualització Divendres, 23 de febrer de 2018 05:00 h

Javier Barraycoa, actualment, dirigeix l'organització d'extrema dreta 'Somatemps'

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Ningú ho havia dit tan clarament com un dels fundadors de Societat Civil Catalana. Javier Barraycoa, una de les cares més conegudes de l'extrema dreta -actualment, dirigeix 'Somatemps', després de desvincular-se de l'entitat unionista- ha escrit al seu blog personal que les manifestacions impulsades per SCC el 8 i 12 d'octubre passats per la unitat d'Espanya i contra els resultats del referèndum de l'1-O van ser finançades de manera il·legal. "El més divertit és que els diners per a l'organització arribaven per vies inconfessables del govern central", escriu en referència a les mobilitzacions.

I afegeix: "Però després Borrell, setmanes més tard, demanava el vot per al PSC i Vargas Llosa per C 's. Reconec que vaig riure bastant en silenci durant la campanya. Així li va anar al PP a les eleccions". D'altra banda, el dirigent d'extrema dreta carrega contra els polítics que van manipular les convocatòries “per dissimular i ocultar la realitat a la bona gent que volia sortir al carrer". "SCC va convocar a la seva seu diverses associacions, també Somatemps. El procés de negociació de l’acte unitari va consistir a no deixar a les associacions prendre cap decisió. Però pel bé de Catalunya i d’Espanya vam callar davant d’una nova humiliació de SCC”, escriu.



Segons diu, SCC es va mostrar especialment insistent per tal que les cares visibles de les manifestacions "no fossin d’altres associacions, sinó els fanalets que va dur SCC”. Barraycoa també denuncia que -per la manifestació del 12 d'octubre- “el govern central, atemorit per la seva pèssima gestió de l’1-O, va donar instrucció a SCC que fos un acte massiu i unitari. I així ens ho va comunicar SCC: Ells posarien els recursos i nosaltres els oradors i les nostres organitzacions”.