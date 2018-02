Diferents municipis es desprenen del complex d'inferioritat i conviden a les famílies a valencianitzar els seus cognoms

L'Ajuntament de Castelló, Benicàssim o Moncofa han perdut el complex d'inferioritat respecte a l'ús del valencià i han dut a terme una campanya mitjançant l'enviament de cartes a tots els veïns convidant-los a recuperar la catalanitat dels seus cognoms als seus fills acabats de néixer.

Sota el lema "Benvinguts a casa", els consistoris demanen als pares que aprofitin els naixements per adequar "les grafies castellanitzades dels vostres cognoms". Aquesta iniciativa, per exemple a l'Ajuntament de Castelló, s'acompanya amb un regal: un pitet costat de la carta, ja que la reforma afectaria els nadons de la província. "Amb aquest regalet volem donar-vos l'enhorabona per la nova etapa que comenceu a les vostres vides i volem recordar la importància que té per a la nostra societat les decisions que prendreu en referència a la seva educació i sobretot a l'idioma que li parleu".

El PP de la província ha criticat aquest pla, malgrat que hi ha ajuntaments on governen amb coalició on també s'ha engegat aquesta important iniciativa. L'Ajuntament, en mans de PSPV-PSOE i Compromís, també està estudiant eliminar la fórmula castellana de Castelló per quedar-se sol amb la valenciana: Castelló.