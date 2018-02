Nou ridícul de la Policia espanyola: intenta detenir un humorista disfressat de Puigdemont

Última actualització Dijous, 22 de febrer de 2018 19:00 h

Joanquín Reyes feia un gag pel programa El Intermedio de La Sexta

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | L'humorista i showman Joaquín Reyes, famós per les seves paròdies on imita celebritats amb la mateixa veu amb accent d'Albacete (A Muchachada Nui o La Hora Chanante) preparava un gag pel programa El Intermedio de La Sexta presentat pel Gran Wyoming. El protagonista de l'sketch era el president Puigdemont. Pocs minuts ha tardat la Policía espanyola a anar a detenir-lo pensant-se que era realment el president.

Tal com informa el portal VerTele.com , fins a sis policies nacionals s'han presentat durant una gravació d'un dels esquetxos de Joaquín Reyes per El Intermedio de La Sexta on apareixia caracteritzat com a Puigdemont.

La semblança de Joaquín Reyes amb Puigdemont no és, ni de bon tros, la més exacta i perfecta que s'hagi vist però un veí de Torrejón d'Ardoz, va trucar a la policia assegurant que l'expresident es trobava al Parque Europa, on es rodava el sketch, per la similitud amb Brussel·les.

Només sis minuts després, sis agents de la Policia Nacional van aparèixer per detenir Puigdemont, ja que s'havien realment cregut que es trobava al parc madrileny. En comprovar que la seva presència allà era ridícula, van fer broma amb l'humorista i la gravació va poder continuar sense més problemes.



Fins i tot Netflix se'n fot en un tuit



¿Black Mirror, Altered Carbon o Stranger Things? https://t.co/r1k2h9ZMHB — Netflix España (@NetflixES) 22 de febrer de 2018

Notícies relacionades