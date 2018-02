La premsa recull la negociació encallada entre JxCat i ERC

El Periódico: La via Puigdemont fa encallar la negociació"Puigdemont i ERC deixen de negociar entre retrets"El País: "PP y PSOE se ven desbordados por la polémica sobre la censura"La Razón: "Puigdemont dinamita la negociación con ERC por el control del Govern"El Mundo: "El malestar de los pensionistas contra el Gobierno toma la calle".ABC: "La rebelión de los pensionistas"

