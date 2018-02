Els Mossos desallotgen centenars de persones encadenades al TSJC

La protesta ha estat convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) per denunciar la repressió de l'Estat. Els concentrats han fet proclames a favor de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra ,Josep Lluís Trapero, que aquest divendres al matí declara a l'Audiència Nacional. Han demanat la "llibertat dels presos polítics", canten "els carrers seran sempre nostres" i criden a la "resistència".

