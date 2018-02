La llibertat d'expressió a Espanya arriba a Brussel·les

Des de No Callarem informen que en els pròxims mesos tant la Comissió Europea com la Comissió de Llibertats de l'Eurocambra hauran de pronunciar-se sobre els possibles abusos denunciats. I ha anunciat que també planteja fer "una sèrie d'iniciatives" sobre la llibertat d'expressió al mateix Parlament Europeu.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal