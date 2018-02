El Parlament intentarà desbloquejar la investidura de Puigdemont la setmana que ve

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS THE EXILED PRESIDENT QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA. NO DEJEIS DE TOMAROS LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC. EL DIA QUE EL PUCHI DICE TONTERIAS EN RUEDA DE PRENSA, DOSIS DOBLE QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA. NO DEJEIS DE TOMAROS LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC. EL DIA QUE EL PUCHI DICE TONTERIAS EN RUEDA DE PRENSA, DOSIS DOBLE

23 de febrer de 2018, 14.57 h





UERIDOS NAZIS, AHORA IBA A CONTAROS OTRA DE LAS MENTI ...QUÉ DIGO YO AHORA, OTRA DE LAS VERDADES QUE TANTO ME GUSTA CONTAROS, PERO SE ME HA IDO EL SANTO AL CIELO PORQUE EN ESTE MOMENTO SIENTO UNOS RETORTIJONES AHÍ EN LA BARRIGA, QUE ME HACEN SOSPECHAR QUE NO TARDARE EN TIRARME UN PAR DE DOCENAS DE ESOS PEDOS QUE TANTO HACEN VIBRAR A MIS ALMORRANAS, CON EL DOLOR INSUFRIBLE QUE ESO COMPORTA.



DE MANERA QUE ANTES VOY A TOMARME UN PAR DE ANALGÉSICOS, ESPERANDO QUE NO INTERACCIONES CON EL VAL... Llegir més