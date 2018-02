Lamela deixa Trapero en llibertat sense fiança

Ara, és el torn del comissari en cap dels Mossos, Ferran López, ha arribat a dos quarts d'onze del matí a l'Audiència Nacional per declarar en qualitat de testimoni.

Prèviament, havia arribat a les 08.30 acompanyat de la seva advocada, Olga Tubau, en la seva tercera visita al despatx de la jutgessa Lamela per respondre a les investigacions per sedició.

