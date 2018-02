Socis del Barça demanen a la directiva que boicotegi la llotja a la final de la Copa del Rei

Els socis del club esportiu demanen a la directiva que s'abstingui a la final de la Copa del Rei perquè els "representants escollits pel poble de Catalunya i líders de la societat civil romanen encara a presons a prop del lloc de la celebració" del partit. En una carta remesa a la junta, els socis remarquen que és una situació injusta i no s'ajusta al dret, tal com assenyalen "juristes, de totes les ideologies, nacionals i estrangers".

D'altra banda, recorden que el Club es va adherir al Pacte Nacional pel dret a decidir del 2014 i a la Comissió independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació l'octubre de 2017, que conté uns valors contraris a l'empresonament dels presos polítics, apunten els socis. Per això, exigeixen a la junta "coherència" amb "aquells postulats que el mateix Club ha mantingut fa pocs mesos adherint-se a l'esmentada Comissió".



Finalment, els socis creuen que amb aquest acte de protesta, la directiva té una nova oportunitat per "dir al món que el nostre Club no es mostra inflexible en la defensa dels seus valors i de la Justícia". Amb tot, asseguren que no estaria mostrant cap ideologia política.Aquesta petició arriba després de les polèmiques declaracions filtrades de Josep Maria Bartomeu on afirmava: "Tot el món independentista està en contra meu. M'odien i em volen fora del Barça perquè no estic ajudant al procés".