Això és el que passaria si hi hagués noves eleccions

Però la manca d'acords i les traves en les negociacions perjudicarien JxCAT. El partit de Carles Puigdemont, podria perdre però entre 3 i cinc, i es podria quedar amb entre 29 i 31 diputats.

Qui se'ls quedaria? Alguns els recolliria ERC, que creixeria dels seus 32 als 33-35, situant-se d'aquesta manera en primera posició al costat de Ciudadanos, que perdria algun dels seus 36 diputats.

Qui també creixeria en representació davant d'unes hipotètiques eleccions seria la CUP. Els anticapitalistes podrien fins i tot duplicar els seus 4 escons obtinguts fins a situar-se en 7-8.

D'altra banda, només un 19% dels enquestats vol que el proper Govern aposti per la via unilateral mentre que el 35% aposta per buscar acords bilaterals amb el govern espanyol.



La majoria de votants de JxCat i ERC creuen que l'executiu català ha de buscar acords i només els votants de la CUP aposten per la via unilateral cap a la independència.

Els socialistes podrien passar també de 17 a 15-16 i el PP podria o bé quedar-se igual o perdre un diputat. Qui no experimentaria canvis seria Catalunya en Comú - Podem, que seguiria amb 8.l 'sí' a la independència cau gairebé 8 punts i se situa en el 40,8% per darrera del 53,9% que no la vol. Respecte l'últim baròmetre de l'octubre, els favorables al no a la independència pugen en 10,3 punts i superen per primera vegada el 50%.En canvi el 40,8% favorable a la independència és el percentatge més baix des que el baròmetre pregunta sobre la independència.