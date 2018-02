El Gobierno encara permet que la Fundació Franco posseeixi secrets oficials

No hi ha cap vot

La responsable de Memòria Democràtica d'IU, Esther López Barceló, ha carregat contra la resposta del Gobierno. "La resposta del Govern a les nostres preguntes sobre l'assumpte mostra que ens estan torejant per continuar garantint la impunitat d'aquesta Fundació, cosa que és deplorable i inadequat per a una democràcia del segle XXI", diu. "Ja està bé que els ciutadans hàgim d'anar a una Fundació filofeixista per consultar una documentació pública i ja està bé d'impunitat per la Fundació, que ha d'explicar com va aconseguir aquests papers", conclou.

Ja fa més d'un any que Mariano Rajoy coneix que la Fundació estaria en possessió d'aquesta documentació però -segons el que responen per escrit a Garzon- encara s'estan duent a terme les "gestions necessàries" per recuperar els documents classificats. Amb tot, el diari 'El Plural' hauria tingut accés a la carta on el Gobierno demanava a la Fundació Francisco Franco la documentació i -segons expliquen- l'executiu de Mariano Rajoy només sol·licitava que aquests documents fossin retirats de la consulta pública.El Gobierno, doncs, no va demanar la confiscació dels documents (tal com ells mateixos afirmen) ni ha dut a terme cap acció penal, mesura disciplinària o expedient administratiu que podria interposar per fer complir la Llei de Secrets Oficials. Segons la carta de Rajoy a Garzón, a més, el Gobierno no tindria "constància de quins fons componen la documentació" de la Fundació Francisco Franco.