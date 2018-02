[Vídeo] Nou ridícul de Rajoy: anuncia ajudes a cinc països del Sahel, però no sap quins són

No hi ha cap vot

Éste ha sido el lapsus de Mariano Rajoy al enumerar los 5 países del Sahel a los que España dará 100 millones en ayuda https://t.co/Gn8OLp5n8u pic.twitter.com/zhWgSfeuR2 — Europa Press TV (@europapress_tv) 23 de febrer de 2018

Ha tornat a delectar-nos amb una nova patinada pública. En declaracions a la premsa a la cimera sobre el Sahel organitzada per la UE, l’ONU i la Unió Africana, Rajoy ha anunciat ajudes de cooperació a cinc països del Sahel. Fins aquí tot normal.El ridícul ha arribat quan no ha sabut enumerar aquests territoris i només n’ha recordat dos. De fet, s’ha entrebancat en parlar i l’han hagut d’ajudar per a poder-los dir tots: Mali, Txad, Mauritània, Burkina Faso i Níger. Una més de les pífies a les que ens té acostumats el president espanyol als seus discursos públics. Segur que no serà l'última.